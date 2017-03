Justiça determina que servidores em greve voltem ao trabalho em Jaraguá do Sul

Greve 31/03/2017 | 12h58 Atualizada em

Na manhã desta sexta-feira, servidores de Jaraguá do Sul ocuparam a Praça Ângelo Piazera. Os grevistas usavam camisetas e cartazes para pedir mais atenção com a categoria.



A manifestação aconteceu um dia depois de a Justiça determinar que os servidores voltem ao trabalho. O prazo para o sindicato cumprir a decisão judicial termina na tarde desta sexta-feira. Mesmo assim, o sindicato diz que a greve vai continuar. A multa é de R$ 50 mil reais o dia.



Desde o início da greve, a prefeitura já teve quatro decisões favoráveis. Em uma das ações, a Justiça considera a greve parcialmente ilegal. O sindicato não concorda e diz que os servidores estão mantendo os serviços essenciais.



A prefeitura diz que os serviços essenciais estão prejudicados, mas o sindicato diz que os serviços estão sendo mantidos.



A greve começou após a Prefeitura enviar para a Câmara de vereadores um pacote de medidas para diminuir os custos do município. Oito projetos estavam neste pacote. Dois já foram retirados.



A prefeitura diz que não pode ceder mais. O sindicato diz que a retirada destes dois projetos não é suficiente para categoria retornar ao trabalho.