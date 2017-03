Justiça determina que Bondindinho pare na pista da esquerda na Avenida Atlântica

Balneário Camboriú 31/03/2017 | 11h07 Atualizada em

A Justiça deu 60 dias para a empresa Londpart Transportes Urbanos, que mantém o Bondindinho em Balneário Camboriú, providencie acessibilidade e melhore a segurança dos veículos. Além de adaptar a entrada para cadeirantes, nos próximos quatro meses todos os Bondindinhos terão que permitir que os passageiros desçam na calçada, e não mais sobre a ciclofaixa.



O Bondindinho faz a rota entre a Avenida Brasil e a Avenida Atlântica. No fim do ano passado, o promotor Rosan da Rocha, da 6ª Promotoria de Justiça, ingressou com uma ação civil pública em que questiona a segurança da entrada e saída dos passageiros desde que as duas vias ganharam espaço para os ciclistas. Há, de fato, risco de serem atropelados pelas bicicletas.



Caso a empresa não cumpra o que determina a Justiça, terá que pagar multa de R$ 10 mil ao dia e pode ter a operação suspensa.



Diretor da Londpart, Evandro Ern diz que a empresa já está providenciando as alterações de acessibilidade, e os primeiros elevadores para cadeiras de rodas serão instalados nos próximos 15 dias. Mas vai recorrer da decisão que determina a parada junto à calçada, que fica no lado esquerdo da via na Avenida Atlântica _ na pista rápida.



O departamento jurídico da empresa está avaliando o caso de acordo com a lei de trânsito, para entender se a mudança é viável.