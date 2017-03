Jovem morre na BR-470, em Apiúna

Fatal 18/03/2017 | 10h57

Um jovem de 24 anos morreu em um capotamento de veículo na BR-470, em Apiúna. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal o motorista estava em um GM Classic, com placas de Agrolândia. O acidente teria acontecido durante a madrugada, mas a PRF só foi acionada por volta das 8h50min deste sábado. O carro saiu da pista e foi localizado em um matagal.



O condutor e proprietário do Classic, Rodrigo Heiderscheidt, era o único ocupante do carro. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários da União, que foi acionado por volta das 8h30min deste sábado, ao chegar ao local do acidente a vítima já estava em óbito.



Outras mortes já foram registradas neste trecho da BR-470. Na quinta-feira um caminhão capotou em cima de um carro e o motorista morreu no Km 93, em Apiúna. O local que tem ultrapassagem proibida já registrou outros acidentes fatais, como a morte de um motociclista de 42 anos em janeiro deste ano.