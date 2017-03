Jovem morre em acidente de trânsito em Canelinha

Grande Florianópolis 18/03/2017 | 09h15 Atualizada em

Um jovem de 25 anos morreu em um acidente de trânsito em Canelinha, na Grande Florianópolis. A ocorrência foi registrada por volta das 3h20min deste sábado, no km 14,350 da rodovia SC-410.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ao fazer uma curva, o veículo, um Chevrolet Cruze, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. O motorista, que era de Porto Belo, não resistiu e morreu no local. Ainda segundo a PMRv, ele estava sozinho no carro e pista estava seca no momento do acidente.

Duas mortes na sexta-feira

Sexta-feira teve mais duas mortes em rodoviais estaduais de SC. Às 8h30min no km 15,050 da rodovia SC-114, no município Itaiaópolis, Norte de SC, um idoso de 84 anos morreu ao colidir contra uma árvore. PMRv informa que o Fiat Uno saiu da pista e bateu contra a árvore.

O outro acidente foi na cidade de Itapoã, também no Norte de SC, no km 17,500 da rodovia SC-416, por volta das 11h20min. Um veículo com placas de Joinville colidiu contra um caminhão de Navegantes. O condutor do carro, de 24 anos, morreu no local.

