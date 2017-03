Jovem morre após ser atropelado na BR-101 em Balneário Piçarras

Atropelamento 11/03/2017 | 16h13 Atualizada em

Um jovem de 23 anos morreu depois de ser atropelado no km 103,3 da BR-101 em Balneário Piçarras, no Litoral Norte catarinense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h30 de sexta-feira.

Conforme os policiais, o pedestre foi atingido por um Fiesta, com placas de Catanduvas (PR). O motorista do carro, de 38 anos, não ficou ferido.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Balneário Camboriú, também no Litoral Norte, para exames periciais.

Leia mais notícias de Santa Catarina



Homens são presos por contrabando de cigarros

Jovem morre em acidente na BR-470, em Ilhota

Motociclista morre após bater de frente em carro em Navegantes