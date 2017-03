Jovem é morto a tiros no Aririú, em Palhoça 

Polícia 26/03/2017 | 16h10 Atualizada em

A Polícia Militar encontrou um jovem morto com dois tiros na madrugada deste domingo no bairro Aririú, em Palhoça. A vítima identificada como Fábio Petrovick, de 19 anos.



Conforme a Divisão de Investigação Criminal, o jovem encontrado às margens da BR-282. Fábio tinha passagens por tráfico de drogas, no entanto a delegada Raquel Freire não afirma se o crime tem ligação com a disputa do tráfico.

Não há informações sobre suspeitos.

Bope apreende armas, 20 quilos de cocaína e 2 milcomprimidos de ecstasy em São José e Palhoça

Também neste domingo de manhã uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu cinco pessoas e apreendeu drogas e armas em Palhoça e São José. Entre os detidos está um suspeito de ser um dos principais fornecedores de drogas e armamento para a região metropolitana da Capital.

Foram apreendidos 20 quilos de cocaína, cinco quilos de maconha, um quilo de skank (tipo de maconha concentrada), 2 mil comprimidos de ecstasy, uma pistola Glock 9mm, uma pistola Glock 380, 100 munições .40, 17 munições 9mm e 62 munições 380.

