Jovem é executado com quase 20 tiros no bairro Bom Viver, em Biguaçu

Polícia 17/03/2017 | 19h29 Atualizada em

Um garoto de 19 anos foi morto com diversos tiros de pistola na tarde desta sexta-feira (17) no bairro Bom Viver, em Biguaçu. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Rua Manoel Henrique Lopes, próximo a um bar.



A vítima foi identificada como Mateus Rasveiler, sem passagens pela polícia. mesmo assim, não está descartada a relação do crime com o tráfico de drogas. Ao lado dele, foram encontradas cerca de 20 cápsulas de pistola deflagradas.



Os bombeiros foram acionados por volta das 16h, mas quando chegaram ao local, o jovem já estava sem vida no meio da rua. Polícias Civil e Militar e o IGP estiveram no local para recolher o corpo e ouvir testemunhas. Até agora, não há informações de suspeitos nem a motivação do crime.



O caso foi notificado pelo Sistema de Emergências do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina antes da morte ter sido confirmada.