Trânsito 11/03/2017 | 18h46

Jovem de 24 anos fica ferida em acidente entre carro e moto em Indaial

Uma colisão entre um automóvel Gol com placas de Indaial e uma moto por volta das 14h deste sábado deixou uma jovem de 24 anos gravemente ferida. A colisão ocorreu na SC-477, no bairro Benedito, em Indaial. A garota estava na carona da moto pilotada por um homem de 30 anos, que também ficou ferido com a colisão. Segundo o Corpo de Bombeiros de Indaial, ela tinha traumatismo crânio-encefálico, hemorragia interna e traumas diversos e foi levada em estado grave ao Hospital Beatriz Ramos, onde permanecia no início da noite deste sábado. O condutor da moto e também a motorista do Gol sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelos bombeiros.