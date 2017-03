Trânsito 11/03/2017 | 13h01

Jovem de 20 anos morre em acidente na BR-470, em Ilhota

Colisão ocorreu por volta de 4h no Km 26 da rodovia federal, segundo bombeiros voluntários de Ilhota

Foto: Corpo de Bombeiros de Gaspar / Divulgação

Um jovem morreu em um acidente no Km 26 da BR-470, em Ilhota. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Ilhota, um automóvel Gol colidiu de frente com um Palio por volta das 4h deste sábado. Jefferson Ferreira de Paula, 20 anos, conduzia o Gol branco e morreu no local do acidente. Ele era morador de Blumenau e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau.



Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Gaspar. Atenderam a ocorrência as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros de Gaspar, os Bombeiros Voluntários de Ilhota, a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Geral de Perícias (IGP). Jefferson foi a 13ª vítima fatal do trecho entre Navegantes e Pouso Redondo da BR-470 somente este ano.