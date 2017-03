Jovem com síndrome de Down apresentará previsão do tempo na França

Paris 02/03/2017 | 20h21

Uma jovem com síndrome de Down apresentará a previsão do tempo nas emissoras de televisão France 2 e BFMTV, realizando seu "sonho", anunciou a menina nesta quinta-feira (2) em uma rádio, após lançar uma campanha nas redes sociais.

"Olá a todos, sou Mélanie e meu sonho é apresentar o tempo", explicou esta jovem de 21 anos em uma campanha iniciada na segunda-feira (27) nas redes sociais, superando rapidamente 100.000 curtidas no Facebook.

As emissoras France 2 e BFMTV aceitaram imediatamente.

Mélanie poderá aparecer na televisão em 27 de março.

"Estou muito contente de falar para tanta gente, fico emocionada", declarou Mélanie nesta quinta à rádio Europe 1, explicando que gosta de falar sobre "o tempo para as pessoas, se vai ficar firme ou se vai chover".

"Mélanie é nossa embaixadora", declarou à rádio Luc Gateau, presidente da associação que agrupa organizações de pessoas com deficiências cognitivas e suas famílias (Unapei), e que elaborou a campanha "Mélanie pode fazer isto".

"Acabamos de demonstrar que uma pessoa com deficiência pode realizar seu sonho. A sociedade necessita disto", explica o presidente da Unapei.

Em 2013, Laura Hayoun, uma menina de 19 anos com síndrome de Down, apresentou os informes da manhã na BFMTV e realizou uma entrevista na rádio RTL.

A síndrome de Down, ou Trissomia 21, é uma anomalia genética que implica em dificuldades intelectuais variadas. Atualmente não existe nenhum tratamento curativo.

