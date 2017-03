Joinville recebe estreia nacional de musical inspirado no filme Moana

Clube do Assinante 10/03/2017 | 15h40 Atualizada em

Os clássicos mais queridos pelas crianças, com uma caracterização impecável e muita música. A fórmula do sucesso da companhia Faz Assim, do Rio de Janeiro, mistura esses elementos para atrair crianças e adultos fãs do mundo mágico dos contos de fadas tradicionais e contemporâneos. A nova montagem do grupo, Moana - Uma aventura no mar, inspirada no recente filme da Disney sobre uma adolescente polinésia que se lança pelo oceano, tem estreia nacional neste sábado e domingo em Joinville.

A maior cidade catarinense, reconhecida pela tradição da dança, foi escolhida para receber a primeira apresentação do musical.

— A gente está estreando antes mesmo do Rio para retribuir o carinho. Fazemos de duas a três turnês por ano em Joinville e SC, o público já conhece a companhia e a gente já formou plateia. Joinville é uma dessas cidades que já entram na nossa turnê automaticamente — explica o diretor artístico Fred Trotta sobre a escolha.

A atriz Andressa Toledo dá vida à personagem que não gosta de ser chamada de princesa, diz apenas que ela é a "filha do chefe", e impressiona pela semelhança com a animação - não só fisicamente, mas também em relação ao figurino, idêntico ao usado no filme.

Foto: Walt Disney Animation Studios / Divulgação

Na história, aldeia de Moana sofre uma maldição que afeta o solo e o mar. A filha do chefe, então, resolve atravessar os recifes e salvar suas terras. O palco se transforma em um oceano com o uso de uma técnica nova para a companhia:

— Vamos fazer uma projeção do cenário em cima do próprio cenário, dá um efeito super diferente e inovador. Será a primeira vez que a gente vai trabalhar com esse recurso. Como a história se passa no mar, a gente tentou imprimir isso não só esteticamente mas também no ritmo da peça, na preparação dos atores e principalmente na coreografia — diz o diretor.

Agende-se

O quê: Moana - Uma aventura no mar

Quando: sábado (11) e domingo (12), com sessões às 16h e 18h30min

Onde: Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América, em Joinville)

Quanto: R$ 50 e R$ 25 (meia). Desconto de 50% para sócio do Clube do Assinante e acompanhante na compra do ingresso antecipado no site Ticketcenter

Leia mais:

Mundo Itapema: Lorde, Beyoncé, Madonna e Björk em destaque na Semana da Mulher



Agenda do fim de semana: confira 16 shows, peças teatrais e festivais que ocorrem em Santa Catarina



HBO divulga em vídeo a data de estreia da sétima temporada de "Game of Thrones"