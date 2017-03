Joinville Panzers faz seletiva de atletas no dia 25 de março, na ADE Embraco

Futebol americano 16/03/2017 | 15h43 Atualizada em

De volta à ativa em abril do ano passado com o nome de Joinville Redlions, a primeira equipe de futebol americano de grama do Brasil, o Joinville Panzers, retomou as origens e agora, com essa identificação, quer fazer história no País. E o primeiro passo para isso é a montagem de um time competitivo, capaz de honrar a sua tradição, iniciada em 1991.



No próximo dia 25 de março, o head coach Dennis Prants vai realizar uma seletiva para novos jogadores na Associação Desportiva Embraco, no bairro Costa e Silva. De acordo com Prants, o objetivo é selecionar pelo menos 20 atletas para a equipe que disputará a Liga Nacional deste ano. Em 2016, o Panzers (antigo Redlions) chegou a final da Conferência Sul e acabou derrotado pelo Santa Maria Soldiers na decisão.



Desde janeiro, o Panzers vem trabalhando na recreativa da Embraco, local que agora é o centro de treinamento do time. Os treinos ocorrem nas terças e sextas, sempre à noite, e aos sábados e domingos à tarde.



— Neste ano, estamos com uma estrutura ótima para os treinos na ADE Embraco, o nosso CT. Com materiais de treino, com equipamentos para os atletas e melhorando a cada dia — diz Prants.



Para participar do teste, exige-se apenas que o jogador tenha idade mínima de 17 anos, seja atleta, goste e tenha tempo para treinar. Será cobrado uma taxa de inscrição no valor R$ 10 para custear as despesas do evento, mas os atletas selecionados terão o dinheiro da inscrição devolvido posteriormente. Além disso, os aprovados no teste terão acesso livre à academia da Embraco e acompanhamento de fisioterapeutas.



Prants ressalta que atletas do Panzers também estarão no local para ensinar crianças que eventualmente estejam acompanhando seus pais para brincar de futebol e ensinar um pouco mais sobre a modalidade.





Novo time

Depois de chegar à final da Conferência Sul da Liga Nacional com apenas quatro meses de treinos, o Joinville Panzers (ex-Redlions) passou a trabalhar na formação de uma nova equipe para a temporada 2017. Dennis Prants trouxe para a sua comissão técnica Miguel Delapna, coordenador de defesa, e Gustavo Dobner, coordenador de especiarias.



Ele ainda busca um quarterback americano para liderar a equipe joinvilense e um patrocinador para realizar as viagens. Segundo o head coach, o Panzers já conta com 27 atletas para a disputa da Liga, mas precisa de pelo menos mais 18, o que totalizaria 45. Do time do ano passado, 14 atletas permanecem no grupo.