Jogadores sobreviventes da Chapecoense acompanham treino na véspera do jogo da Libertadores

Três jogadores sobreviventes do acidente com a delegação da Chapecoense na Colômbia, em novembro do ano passado, acompanharam no gramado da Arena Condá o último treino do time na véspera da estreia em casa na Libertadores, contra o Lanús.

O zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel chegaram a correr em volta do gramado. O goleiro Follmann ficou a maior parte do treino sentado numa cadeira, mas também caminhou pelo gramado.

Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

- Isso representa muito, os três fazendo exercícios mostram que toda dificuldade tem que ser superada, amanhã teremos uma grande dificuldade e ela precisa ser superada - afirmou o técnico Vágner Mancini, em entrevista coletiva.

Mancini treinou inicialmente com os portões fechados e depois liberou o acesso para torcedores e imprensa. O Lanús treinou na sequência, enquanto o técnico concedia sua entrevista coletiva.

As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30min, na Arena Condá.

