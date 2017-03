Jogadores do Avaí lamentam erros na derrota para a Chapecoense

Clássico 26/03/2017 | 19h13 Atualizada em

Antes do jogo diretoria do Avaí entregou medalha Saul Oliveira, maior horaria do clube, para direção da Chapecoense, em homenagem às vítimas do acidente aéreo ocorrido em novembro do ano passado, na Colômbia

A derrota para a Chapecoense neste domingo, por 2 a 0, na Arena Condá, afastou o Avaí da briga pelo título do returno e do objetivo de evitar uma final. O técnico Claudinei Oliveira lamentou a derrota e lembrou que o goleiro Artur fez boas defesas. Numa delas em que Marquinhos ficou livre, de frente para o gol.

Já os jogadores, após a partida, lamentaram as falhas na defesa, que originaram os gols do time da casa. No primeiro gol Marquinhos foi dominar a bola, ela escapou e Andrei Girotto aproveitou para invadir a área e marcar o gol.

No segundo Lucas Otávio perdeu a bola para Túlio de Melo, ela sobrou para Arthur, que chutou e também contou com a falha do goleiro Kozlinski.

- Acabamos perdendo pelo início da partida, tomamos um gol no início e outro no final do primeiro tempo, quando precisamos ter atenção redobrada, isso prejudicou muito, ainda tivemos chance de empatar quando estava 1 a 0 e não fizemos - avaliou Alemão.

Para o zagueiro Gustavo o time errou na defesa mas poderia ter conseguido um resultado melhor.

- O jogo foi controlado no segundo tempo, mas faltou algo a mais para empurrar a bola para dentro - avaliou.

Ele afirmou que agora resta vencer os próximos jogos para ainda ter chances de conquistar o returno do Catarinense e o título antecipado.





