Jogadores da Chapecoense afirmam que vitória dá mais confiança para encarar o Figueirense

Catarinense 30/03/2017 | 00h07 Atualizada em

Os 4 a 1 de virada diante do Brusque deixaram os jogadores da Chapecoense com a autoestima lá em cima para o próximo compromisso do time no Catarinense, sábado, 16h, contra o Figueirense no Orlando Scarpelli.

- É muito importante pois vencemos uma das melhores equipes do campeonato e isso nos dá mais confiança para o jogo contra o Figueirense, que é um clássico – afirmou o zagueiro Douglas Grolli, autor de um dos quatro gols.

O volante Luiz Antônio também disse que a equipe vai mais confiante para o jogo de sábado, no Orlando Scarpelli.

- Vamos em busca do segundo turno – declarou.

O atacante Rossi, que também fez um gol, classificou o resultado como "uma grande vitória".

Afinal, foi a quarta vitória seguida da Chapecoense, sendo que as duas últimas em cima da segunda melhor campanha, do Avaí, e da terceira melhor campanha, do Brusque.

Falta agora vencer o Joinville, que é o vice-líder do returno. O Joinville enfrenta o Avaí nesta quinta-feira, na Ressacada, e pode apenas empatar em pontos, mas é quase impossível alcançar o saldo da Chapecoense.

Leia outras notícias da Chapecoense

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Definidas as datas da Recopa Sul-Americana, entre Chape e Atlético Nacional