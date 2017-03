João Paulo Kleinübing assume coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense

Pedro Machado 23/03/2017 | 17h50





O deputado federal João Paulo Kleinübing (PSD) assume em abril a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense no lugar do senador Dalírio Beber (PSDB). O grupo reúne todos os representantes catarinenses no Congresso Nacional.



A ascensão do ex-prefeito de Blumenau ao posto se deu com um pouco de confusão. É que a vaga, inicialmente, estava destinada ao deputado João Rodrigues (PSD), que tem base eleitoral no Oeste. O partido, no entanto, acabou mudando a indicação em cima da hora.



No fim a notícia é boa. A cadeira é importante e continuará sendo ocupada por um representante da região, o que sempre pode facilitar a liberação de recursos para o Vale.