JEC, Brusque e Criciúma se destacam na ponta após início do returno do Catarinense

A primeira rodada do returno do Campeonato Catarinense colocou três novos times nos holofotes. Se no primeiro turno o Avaí reinou absoluto e foi para a liderança logo no comecinho, desta vez Joinville, Brusque e Criciúma se destacam na ponta da competição, já que foram os três que conseguiram vencer na abertura da segunda metade do campeonato. Ainda há muita água para rolar embaixo da ponte até o fim, mas, por enquanto, dá para ficar atento ao que pode contribuir com a luta de cada equipe e quais são os obstáculos para que permaneçam no topo

JOINVILLE

Prós - Recentes resultados

O Joinville voltou a se empolgar com os recentes resultados. Na última semana, a equipe conquistou duas vitórias: sobre o Gurupi e contra o Barroso na abertura do returno. Vitórias que dão confiança para a sequência da competição.

Histórico de 2016

No ano passado, o JEC terminou o turno em oitavo lugar, com oito pontos – apenas um a mais do que neste ano. No segundo turno, o time não perdeu partida alguma e chegou até a final. Tem experiência para lidar com a crise.

Contras - Baixo número de gols

O ataque ainda é a principal deficiência da equipe. Conseguiu vencer o Barroso por 2 a 0, mas os gols só saíram a partir da metade da segunda etapa. Até agora, foram seis gols em 10 partidas.

Ainda briga contra a degola

Antes de pensar em permanecer à frente do returno, a principal preocupação da equipe é evitar o rebaixamento, que seria considerado uma vergonha. O time já vem de dois descensos consecutivos no Campeonato Brasileiro.

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

BRUSQUE

Prós - Foco total no Estadual

Ao contrário de JEC e Criciúma, todas as atenções do Brusque seguem voltadas ao Catarinense. Enquanto JEC e Tigre tem desafios pela Copa do Brasil, o time do Vale do Itajaí tem mais tempo para se preparar para o Estadual.

Equilíbrio fora de casa

O Brusque já venceu dois de quatro rivais que encarou como visitante: Figueirense e Inter de Lages. No returno, o time ainda fará cinco partidas longe de seus domínios. Manter a postura fora de casa será essencial.

Contras - Encarar os grandes

O Brusque não conseguiu repetir contra os times grandes o mesmo desempenho que teve contra os pequenos. Diante dos cinco maiores, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Opções no elenco

Caso tenha desfalques, o Brusque pode ter problemas. Apesar de ter um bom time, o elenco da equipe ainda não foi colocado à prova. Nos últimos quatro jogos, sete jogadores começaram todas as partidas como titulares, por exemplo.

Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br

CRICIÚMA

Prós - Melhor ataque

O Criciúma começou o returno da mesma forma que terminou: com um ataque perigoso. Dono do melhor setor ofensivo da competição, o time fez 20 gols em 10 partidas. O Avaí, que tem o segundo melhor ataque, tem quatro gols a menos.

Calendário

Já eliminado da Primeira Liga, o Catarinense volta a ser o foco principal da equipe. Caso elimine o Flu da Copa do Brasil, precisará administrar o elenco nos próximos jogos. Caso seja eliminado, foco total no Estadual.

Contras - Defesa em baixa

O Tigre sofre com a segunda defesa mais vazada da competição. Viu a sua rede ser balançada 18 vezes, menos apenas que o lanterna Almirante Barroso, que sofreu 21.

Retrospecto fora

Se quiser pensar em algo a mais, o Criciúma precisa melhorar sua campanha como visitante. No primeiro turno, venceu apenas o Brusque. Depois, perdeu para Figueirense, Tubarão e Chapecoense. Contra o Inter de Lages, ficou no empate.

