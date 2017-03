Janot deve apresentar 30 pedidos de inquérito com base nas delações da Odebrecht

Política 02/03/2017 | 05h06 Atualizada em

Zero Hora

Rodrigo Janot, procurador-geral da República, prepara para apresentar os primeiros pedidos de abertura de inquérito após delações dos executivos da Odebrecht. Segundo reportagem do jornal O Globo, a lista de Janot vem sendo aguardada com forte expectativa desde dezembro passado — quando foram concluídos os acordos de delação com 78 executivos da empreiteira.

Ainda segundo o periódico, pelo menos 30 pedidos contra ministros, senadores e deputados já estariam prontos para serem apresentados ao Supremo Tribunal Federal (STF).



Entre os alvos citados nos pedidos, segundo a matéria, está pelo menos um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Até o momento, três ministros do tribunal já foram citados nas investigações da Lava-Jato: Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e Vital do Rêgo.



