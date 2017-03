Jacarés e crocodilos fogem de zoológico por chuvas no Peru

Lima 15/03/2017 | 16h28

Sete jacarés e dois crocodilos fugiram de um zoológico inundado pelo transbordamento de um rio no norte do Peru, informou o Serviço Nacional Florestal e de Fauna Silvestre (Serfor).

"O transbordamento do rio Motupe avançou para as instalações do zoológico La Pirkas e isso fez com que os répteis fugissem", disse à rádio RPP o engenheiro Rafael Velásquez, funcionário do Serfor.

Velásquez disse que junto com a polícia estão realizando operações para capturar os répteis que fugiram na terça-feira do zoológico em Jayanca, a 800 km de Lima.

"Por enquanto capturamos três jacarés e um crocodilo que estavam perto", assinalou. "Estamos informando a população para que avisem se os virem, mas para que não se aproximem", comentou.

Outros animais que estavam no zoológico, como macacos, pinguins e tartarugas, foram transferidas para outros locais, mas ainda faltam papagaios e outras aves, assinalou o funcionário.

* AFP