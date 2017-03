Ivete Sangalo pede carona para fã e grava vídeo: "Não é pegadinha, não"

Gente como a gente 27/03/2017 | 18h38 Atualizada em

A cantora Ivete Sangalo deu mais uma demonstração de que é gente como a gente nesta segunda-feira: em sua conta no Instagram, a cantora publicou um vídeo dentro do carro de uma fã. Isso porque Ivete ficou sem carro e teve de pedir uma carona para uma desconhecida.

– Ela tá achando que é pegadinha, mas não é, não. Ela tem que me dar carona, ela disse que ia me dar carona até chegar em casa. Obrigada, viu, Lore? – brinca a cantora no vídeo, aos risos com a fã.



Em seguida, ela conta que ficou sem carro após cumprir um compromisso pessoal e conseguiu a ajuda de Lore, a dona do veículo, que ia para o mesmo lado que a cantora.

– Ela disse: eu vou para o lado do Campo Grande. Ai eu falei: então me deixe lá. Ela tá dizendo aqui que é pegadinha. Não é pegadinha, não, minha filha. É carona mesmo!