Ivanka Trump será funcionária federal não remunerada

Washington 29/03/2017 | 23h22

Ivanka Trump, filha e conselheira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que se tornará funcionária federal não remunerada, como seu marido, Jared Kushner.

A filha mais velha de Trump já dispunha de um escritório na Casa Branca, apesar de não ser funcionária do governo, situação que gerava críticas e questionamentos.

"Escutei as preocupações de alguns sobre meus conselhos ao presidente (...) e agora trabalharei como funcionária não remunerada em um gabinete na Casa Branca, submetida às mesmas regras dos demais funcionários federais".

A Casa Branca comemorou rapidamente a decisão de Ivanka Trump por "seu papel inédito de primeira-filha e conselheira do presidente".

"O papel de Ivanka como funcionária não remunerada reforça nosso compromisso com a ética e a transparência", destaca o texto.

Desde que Donald Trump assumiu a presidência, no dia 20 de janeiro, Ivanka Trump, 35 anos, está muito presente na Ala Oeste da Casa Branca, o núcleo do poder americano, e participou de numerosos encontros com líderes estrangeiros.

