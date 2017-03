Ivanka Trump participará da reunião Women 20 em Berlim

Washington 27/03/2017 | 17h38

A filha do presidente americano, Ivanka Trump, participará em abril em Berlim da terceira edição do Women 20, uma reunião focada no papel da mulher no âmbito trabalhista.

O encontro é parte das atividades vinculadas ao G20, presidido neste ano pela Alemanha, que tem o objetivo de analisar a igualdade salarial, o papel das mulheres líderes e a contribuição das mulheres na criação de empresas, entre outros temas.

"Desejando promover o papel da mulher na economia e no mundo trabalhista #W20", tuitou a filha de Donald Trump.

Ivanka Trump, que dirigia sua própria companhia antes de se instalar em Washington para se tornar uma das conselheiras do seu pai, tem um escritório na ala Oeste da Casa Branca apesar de não ter um cargo oficial.

Durante a visita recente de Angela Merkel à Casa Branca, Ivanka Trump se sentou à direita da chanceler alemã durante um encontro com líderes empresariais.

O governo alemão receberá em 7 e 8 de julho em Hamburgo (norte) a cúpula do G20, o grupo das vinte maiores economias do mundo.

* AFP