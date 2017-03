Itália é condenada por ineficiência em caso de violência doméstica

Roma 03/03/2017 | 17h44

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou a Itália esta semana por não ter reagido com "rapidez e eficácia" para proteger uma mulher e seu filho da violência doméstica.

Maltratada durante anos pelo marido, Elisaveta Talpis, uma moldávia de 53 anos, perdeu o filho de 19 anos em novembro de 2013, em sua casa em Údine (norte). O jovem foi morto quando defendia a mãe das facadas do pai, Andrei Talpis, também moldávio, alcoolizado e agressivo.

Apesar das várias denúncias apresentadas, da intervenção de várias instituições, dos pedidos de vizinhos e parentes, o sistema não conseguiu deter essa violência doméstica, aponta o tribunal europeu.

Segundo os juízes europeus, a Itália violou três artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Além disso, suas autoridades geraram um tipo de "impunidade", após terem deixado a vítima em um limbo burocrático, e suas denúncias, sem efeito.

"As leis existem, mas nos falta formar e sensibilizar os operadores, as forças da ordem, os magistrados e os serviços sociais para que não subestimem a violência contra as mulheres e os menores", reconheceu a presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, Donatella Ferranti.

"Trata-se de uma sentença histórica para a Itália. É a primeira e é, sobretudo, uma chamada de atenção", disse a advogada da vítima, Sara Menichetti, a uma rádio local.

O feminicídio é um problema na Itália, onde ao menos uma mulher é assassinada a cada 72 horas.

