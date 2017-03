Itajaiense é finalista de prêmio internacional de arquitetura

Reconhecimento 16/03/2017 | 17h21

Um projeto inspirado na tradição portuária de Itajaí está entre os finalistas do principal prêmio de arquitetura no mundo, o 5th Annual A+Awards. Criado pelo itajaiense Rodrigo Kirck, o projeto “Container” utiliza as estruturas que ajudam a transportar cargas mundo afora para dar forma ao próprio escritório do profissional.

A ideia foi aproveitar contêineres, equipamento largamente utilizado nas atividades portuárias, e que são encontrados com facilidade na cidade.

_ O projeto tem como objetivo intervir sobre um modelo conceitual, interagir com as questões da sustentabilidade, propor uma construção modular industrializada e ao mesmo tempo possibilitar, através da arquitetura e criatividade, a aproximação com a natureza e arte _ explica.

Além do concurso internacional, o projeto de Kirck concorre com outros 23 escritórios ao ArchDaily, prêmio nacional da categoria. É possível participar da votação popular pela internet, que se encerra nesta sexta-feira. Já para o prêmio internacional é possível votar até o dia 30 de março.