Israel responde a disparo de foguetes de Gaza

Jerusalém 18/03/2017 | 08h45

Um foguete disparado da Faixa de Gaza atingiu neste sábado o sul de Israel, o que provocou uma resposta do Estado hebreu, que lançou um morteiro a partir de um tanque rumo ao enclave palestino, informaram as duas partes.

O exército israelense anunciou em um comunicado que o foguete atingiu "uma zona desabitada", afirmando que não há informações sobre vítimas.

Segundo responsáveis dos serviços de segurança palestinos, o exército israelense respondeu com um disparo a partir de um tanque contra um posto de observação do movimento Hamas, perto de Beit Lahya, no norte do enclave palestino, perto da fronteira com Israel.

Uma porta-voz militar israelense confirmou o disparo de artilharia, realizado "em resposta ao ataque com foguete".

Em fevereiro, aviões de combate e tanques israelenses bombardearam o enclave palestino em represália a um disparo de foguete similar, atingindo estruturas militares do Hamas e ferindo levemente quatro palestinos.

Israel e Hamas observam um frágil cessar-fogo desde o fim da guerra de 2014, a terceira desde que o movimento islamita tomou o poder no território, em 2007.

* AFP