Irmão de Neném da Costeira é preso pelo crime do Mercado Público, em Florianópolis

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Florianópolis prenderam na tarde desta segunda-feira Danilo de Souza, irmão do traficante Sérgio de Souza, o Neném da Costeira. Danilo teve a prisão temporária decretada por 30 dias suspeito de ser o mandante do assassinato de Vilmar de Souza Júnior, o Juninho, 29 anos, morto a tiros na frente do Mercado Público da Capital, no dia 3 de março.

A prisão é confirmada pelo diretor da Polícia Civil na Grande Florianópolis, delegado Verdi Furlanetto, em razão de investigação da Delegacia de Homicídios. A polícia ainda não deu mais detalhes da ação, que acontece em sigilo. Danilo foi preso no Fórum e em seguida ouvido na Delegacia. Depois, foi encaminhado ao presídio.

O advogado criminalista Francisco Ferreira, defensor de Danilo, acompanhou o depoimento e disse que ele nega o crime. Francisco disse estranhar a forma como foi decretada a prisão, pois não há prova concreta contra ele "a não ser o famoso ouvi dizer". Embora seja apontado pela polícia como mandante e não o autor dos tiros no local do crime, o advogado disse que Danilo estava trabalhando no momento do homicídio como vendedor em uma empresa. Francisco vai entrar com pedido de revogação da prisão na Vara do Júri da Capital.



A vítima, Vilmar de Souza Júnior, o Juninho Foto: Divulgação / Divulgação