Irã e Catar fecham acordo de evacuação de 4 localidades na Síria

Beirute 29/03/2017 | 06h07

Quatro localidades sírias, cercadas há mais de dois anos, serão evacuadas após um acordo concluído na terça-feira entre Irã e Catar, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os moradores de Zabadani e Madaya, dois municípios próximos a Damasco cercados pelas forças do regime, abandonarão suas casas, em troca da evacuação de Fua e Kafraya, duas cidades de maioria xiita do noroeste do país cercadas pelos rebeldes, indicou o OSDH.

De acordo com o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman, o acordo foi negociado por Catar, que apoia os rebeldes, e Irã, aliado do regime sírio. Os islamitas rebeldes da província de Idlib (noroeste da Síria) já teriam assinado o texto.

"Não se espera que as retiradas comecem antes de 4 de abril, mas, como medida de boa vontade, um cessar-fogo entrou em vigor nas cidades durante a noite", declarou Rahman, antes de afirmar que a região está "em calma".

As quatro localidades integram um acordo concluído em 2015 para o fornecimento de ajuda e operações de retirada.

Os comboios de ajuda são equivalentes e chegarão às quatro cidades de forma simultânea, com o mesmo número de caminhões entrando ao mesmo tempo.

Uma norma similar será aplicada para os moradores que deixarão suas casas.

Mais de 320.000 pessoas morreram e milhões foram obrigadas a abandonar suas casas desde o início do conflito sírio, após os protestos contra o presidente Bashar al-Assad, em março de 2011.

Desde então foram registradas várias tentativas, em vão, de decretar um cessar-fogo a nível nacional.

Em dezembro, a Turquia, que apoia os rebeldes, e a Rússia, aliada do governo, negociaram uma trégua para facilitar a entrada de ajuda humanitária e possibilitar os diálogos de paz, mas os combates prosseguiram em diversas partes do país.

* AFP