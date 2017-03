iPhone vermelho e iPad mais barato; veja os últimos lançamentos da Apple

RED 21/03/2017 | 20h21 Atualizada em

Na manhã desta terça-feira, a Apple surpreendeu a todos ao divulgar uma nova opção de cor para os modelos iPhone 7 e iPhone 7 Plus: a vermelha. O modelo é uma edição especial em parceria com a (RED), organização que mantém programas de combate ao HIV e à aids.

A fabricante informou que o iPhone SE será, agora, disponibilizado nas versões com 32 GB e 128 GB, substituindo as de 16 GB e 64 GB. Os modelos vermelhos já aparecem na Apple Store do Brasil, com valores a partir de R$ 3.899, mas as encomendas só começam na próxima sexta-feira, dia 24.



Em comunicado divulgado pela Apple, Deborah Dugan, CEO da (RED), fala sobre a parceria: "A Apple é a maior doadora corporativa do Fundo Global, contribuindo com mais de US$ 130 milhões na parceria. Combinando o alcance global do smartphone mais amado do mundo com os nossos esforços para fornecer acesso a medicamentos que salvam vidas na África, os consumidores agora têm a oportunidade de fazer a diferença e contribuir com o Fundo Global comprando esse novo e lindo modelo do iPhone".



Outra novidade anunciada é a atualização do iPad, que, além de mudanças técnicas como display de retina de 9,7 polegadas, possui um valor mais acessível: R$ 2.499, para o modelo de 32 GB.

