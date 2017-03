Inter bate o São José e conquista a primeira vitória fora de casa no Gauchão

Fim do jejum 26/03/2017 | 17h51 Atualizada em

O Inter foi a Novo Hamburgo e bateu o São José por 2 a 1. O jogo no Estádio do Vale marcou a primeira vitória do Inter fora de casa no Estadual. Nesta segunda-feira, será decidido onde a equipe de Antônio Carlos Zago enfrentará o Cruzeiro, cumprindo a primeira de duas partidas de perda de mando de campo, devido aos incidentes provocados pela sua torcida na abertura do Campeonato Gaúcho.



Com o Passo D'Areia interditado para o acesso de torcedores, uma vez que o estádio não teve o aval do Corpo de Bombeiros, São José e Inter jogaram em Novo Hamburgo. Os primeiros minutos de jogo mostraram o Zequinha em cima do Inter, e perdendo pelo menos duas boas chances de gol. Mas era apenas o início da partida.



Em um jogo parelho, com muitas disputas de meio-campo e até uma inusitada "batalha de carrinhos", em duas divididas seguidas de Bindé com Cuesta, o Inter cresceu a partir dos 30 minutos — o São José pareceu correr demais na largada da partida e, depois, tratou de se defender. A melhor chance colorada no primeiro tempo aconteceu aos 36 minutos, quando Uendel cruzou da esquerda, na cabeça de Brenner, que concluiu mal, para fora.



Aos 42 minutos, o Inter perdeu Charles, lesionado, com um entorse no tornozelo esquerdo. Eduardo Henrique foi a campo. E, com a mudança, veio o gol. Aos 44 minutos, Eduardo Henrique correu pela ponta direita e cruzou na pequena área, Brenner bateu e Fábio fez uma grande defesa. No rebote, o Inter recuperou a bola e voltou à carga, D'Alessandro cruzou para a área e Brenner ganhou uma segunda chance: desviou para o gol e venceu Fábio.



— Tinha perdido uma oportunidade. Mas, é preciso ter tranquilidade: sempre na próxima chance, tem que fazer o gol. Parece que o D'Ale colocou com a mão. Pude raspar e fazer o gol — comemorou Brenner, no intervalo.



O Inter voltou dominante no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, D'Alessandro cruzou da esquerda, em curva, tirou a bola de Fábio e fez com que ela caísse exatamente onde estava Roberson, que desviou para o gol: 2 a 0.



O São José tentou reagir e atacar o Inter. A equipe de Zago então se fechou e passou a buscar os contra-ataques. Aos 20 minutos, Jean invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Danilo Fernandes. O árbitro não marcou o pênalti. Aos 23, Clayton lançou para Anderson, que entrou às costas de Cuesta e de Uendel, e desviou de Danilo para marcar o 2 a 1.



China Balbino então mandou todo o seu time de vez para cima do Inter, que sentiu o golpe. E, como vem acontecendo, a zaga do Inter ficou exposta. Eduardo Henrique perdeu a bola e o resultado foi que Anderson encarou Danilo e bateu. Mas o goleiro salvou o Inter uma vez mais.



O Inter se mostrou um time instável outra vez. Depois de dominar boa parte do jogo, precisou se desdobrar na defesa para evitar o empate.

