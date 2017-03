Instabilidade marca o tempo na maior parte de SC nesta quarta-feira

Previsão 22/03/2017 | 07h41 Atualizada em

A quarta-feira será mais um dia de instabilidade na maior parte de Santa Catarina, com predomínio de nuvens, períodos de chuva e apenas algumas aberturas de sol. Somente o Oeste e o Sul devem ter tempo mais seco e firme, conforme previsão da Central RBS de Meteorologia.

As temperaturas também acompanham esse cenário, com variações significativas ao redor do Estado. As máximas à tarde chegam a 32ºC no Oeste, 28ºC no Sul, 25ºC na Serra, 26ºC no litoral e 26ºC no Norte.

Os ventos é nordeste do Oeste ao Litoral Sul e de leste a nordeste nas demais regiões, com força fraca a moderada.

