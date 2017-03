Inscrições para programa que oferece 20 mil bolsas de estudos em SC terminam na segunda-feira

Graduação 17/03/2017 | 15h12 Atualizada em

Terminam na próxima segunda, 20, as inscrições para o programa Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu), sistema que congrega os benefícios garantidos pelos artigos 170 e 171 da Constituição de SC. O processo é feito pelo site www.uniedu.sed.sc.gov.br e é válido para o primeiro semestre de 2017.

O serviço é promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e garante até 100% do valor da mensalidade do curso, variando de acordo com a análise da situação socioeconômica feita por comissão interna da instituição de ensino.

Para este ano a expectativa é oferecer, apenas para a graduação, cerca de 20 mil benefícios. Serão duas opções de bolsa nesta modalidade. Uma beneficia o estudante até o término da graduação. Já para conseguir a outra, é necessário comprovar semestralmente carência para manter o benefício.

Segundo o diretor de Políticas e Planejamento Educacional da SED, Gilberto Luiz Agnolin, são mais de 60 instituições comunitárias e privadas oferecendo os benefícios que variam de 25% a 100% do valor da mensalidade (veja a lista abaixo).

Podem participar do programa estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação das instituições cadastradas na Secretaria da Educação mediante a apresentação dos documentos exigidos no edital e nos prazos definidos pela instituição de ensino superior.





