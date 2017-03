Inscrições para os Joguinhos Abertos terminam no próximo dia 5

Educação & Esporte 29/03/2017 | 19h34

Termina, no próximo dia 5 de abril, o prazo para registro do termo de compromisso para participação nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. O encaminhamento deve ser efetuado pelo município por intermédio do site oficial da Fesporte, no ícone cadastro de atletas.

No dia 19 de abril finaliza o período de registro das relações nominais. A etapa microrregional dos Joguinhos tem início no dia 21, seguindo até o dia 28 de maio. De 1º a 30 de junho, acontecem os eventos da etapa seletiva; e de 22 a 29 de julho é a vez da etapa estadual, que terá como sede a cidade de Caçador.

Os Joguinhos Abertos são promovidos pelo Governo de Santa Catarina, por intermédio da Fesporte, em parceria com as Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) e os municípios-sede.

Orientações do coordenador dos Joguinhos Abertos, Marcelo Scharf