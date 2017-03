Inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas terminam nesta sexta-feira

Atenção, escolas 16/03/2017 | 14h19 Atualizada em

As escolas da rede pública e privada interessadas em participar do 46º Concurso Internacional de Redação de Cartas têm prazo até esta sexta-feira (17) para se inscrever. O concurso é realizado no Brasil pelos Correios e coordenado em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU).

Cada escola pode participar com, no máximo, duas redações, que devem ser escritas a mão e produzidas por alunos de até 15 anos, sobre o tema "imagine que você é um assessor (a) do secretário-geral da ONU – qual o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?".

Serão premiados os três primeiros colocados na etapa internacional; o primeiro colocado da fase nacional; e os três primeiros colocados de cada Estado, na fase estadual. Premiação varia entre R$ 500 e R$ 5 mil. Na fase internacional, os três primeiros colocados irão receber medalhas de ouro, prata e bronze.



Para o presidente dos Correios, Guilherme Campos, a participação do Brasil é de suma importância, especialmente pelo seu lugar de destaque.

— Nosso país tem tradição no concurso internacional de redação de cartas. Somos o segundo do mundo com melhor desempenho, atrás apenas da China. Precisamos manter esse patamar.

Todas as informações sobre o Concurso Internacional de Redação de Cartas estão disponíveis no site dos Correios.



