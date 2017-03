Iniciativas do Dia Mundial das Boas Ações ocorrem neste fim de semana na Grande Florianópolis 

Vamos ajudar? 31/03/2017 | 14h56 Atualizada em

Florianópolis recebe nesta sexta-feira e fim de semana a segunda edição do Dia das Boas Ações, movimento global que tem o objetivo de despertar nas pessoas o engajamento em diferentes causas sociais. As ações incluem recebimento de doações, oficinas educativas, contação de histórias, meditação, e adoção de animais. Também há iniciativas previstas na Pedra Branca, em Palhoça.

É possível colaborar com as ações como voluntário, auxiliando na produção, ou participando das atividades propostas.Além de Florianópolis,também haverá atividades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e outras 23 cidades. Será um dia para fortalecer e celebrar o que já tem sido feito por milhares de pessoas, ligadas à organizações sociais ou não.

— O principal objetivo é conectar ações sociais à pessoas que querem se engajar, despertando uma vontade de gerar impacto positivo e mostrar que pequenas ações também fazem a diferença — diz Michel Grahl, um dos coordenadores locais do evento.

Realizado no país pelo Atados, o Dia das Boas Ações está presente em mais de 70 países. No Brasil, a primeira edição aconteceu em 2016 com dois dias de atividades distribuídas por mais de 40 cidades, beneficiando mais de 40 mil pessoas em quase 300 iniciativas. Florianópolis participou com 14 atividades de diversos tipos como limpeza de praia, doação de livros e abraços, bazar beneficente e palestra sobre inovação social. Os voluntários interessados em conhecer e participar das ações podem acessar o site do Dia de Boas Ações e procurar pelos projetos na sua cidade. Também tem uma página no Facebook.



Sobre o movimento



O Dia das Boas Ações (Good Deeds Day) é um movimento global de voluntariado presente em mais de 70 países, idealizado pela filantropa Shari Arison, com o princípio de que ¿cada pessoa pode fazer uma boa ação e criar um impacto positivo¿. Sua primeira edição foi em 2007, em Israel, e foi realizado pela organização não governamental Ruach Tova. No Brasil, é realizado pelo Atados e produzido pela Muda Cultural, com patrocínio da AMA.

