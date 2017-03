Incêndio deixa 19 mortos em abrigo na Guatemala

San José Pinula 08/03/2017 | 16h31

Ao menos 19 pessoas morreram nesta quarta-feira em um incêndio em um abrigo para vítimas de maus-tratos familiares, depois que os jovens protestaram contra os abusos cometidos pelos responsáveis pelo centro.

"Foram contabilizadas 19 pessoas mortas" e outras 25 feridas no Lar Seguro Virgen de la Asunción, em San José Pinula, 15 km ao leste da capital guatemalteca, indicou à imprensa o porta-voz dos Bombeiros Voluntários, Mario Cruz.

As imagens registradas pela AFP são devastadoras. Ainda não há confirmação se as 19 vítimas eram menores internos.

As causas do incêndio ainda não foram estabelecidas.

Os feridos, com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, foram levados a hospitais da capital.

Segundo os primeiro relatos, na terça-feira à noite os jovens internos protestaram para denunciar a má alimentação e abusos físicos por parte das autoridades.

O abrigo recebe crianças e adolescentes de até 18 anos que sofrem de violência doméstica e que foram retirados das ruas.

O centro, que está sob a responsabilidade da Secretaria de Bem Estar Social da Presidência, esteve envolvido em vários escândalos por denuncias de abusos contra os internos e por várias fugas.

Reações

A procuradora de direitos Humanos da Infância, Hilda Morales, anunciou aos jornalistas que solicitará o fechamento do estabelecimento devido à incapacidade da Secretaria de Bem-Estar Social da Presidência para administrá-lo.

"Nós vamos pedir o fechamento imediato do centro e uma investigação para determinar as responsabilidades administrativas e criminais do centro por ter deixado de cumprir com o seu mandato", disse.

Ela lembrou que desde o ano passado foram solicitadas medidas cautelares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em nome de vários adolescentes que relataram assédios e abusos sexuais dentro do abrigo.

"Quando se trata de proteção da infância, o último recurso deve ser a institucionalização, deve-se assegurar que as crianças estejam na sua própria família, em uma família ampla ou substituta para assegurar o desenvolvimento de sua personalidade e uma melhor proteção", indicou.

Por sua vez, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) na Guatemala condenou o incidente em uma mensagem postada em sua conta no Twitter.

"Unicef repudia a tragédia no Lar Virgen de la Asunción. Estas crianças e adolescentes deveriam ser protegidas", apontou.

O responsável pela Infância na Procuradoria-Geral da Nação (PGN), Harold Flores, afirmou que desde o ano passado foram apresentadas queixas contra o abrigo após a fuga de adolescentes que relataram violações sexuais.

Ele também disse que iniciará uma investigação para atribuir a responsabilidade pela tragédia

* AFP