Imagens de satélite mostram preparativos para teste nuclear na Coreia do Norte

Washington 28/03/2017 | 19h51

Imagens de satélites de 25 de março oferecem indícios de preparativos para um novo teste nuclear na Coreia do Norte, afirmaram nesta terça-feira os analistas da 38 North, um site de referência sobre o regime de Pyongyang.

As imagens divulgadas e analisadas pelos especialistas do 38 North mostram a presença de veículos e equipes (cabos de comunicação ou bombas de água) na área nuclear de Punggye-ri, no norte do país. Os elementos seriam usados no preparo de um teste nuclear.

"A combinação desses fatores sugere preparativos bem avançados para um teste nuclear", explicou o 38 North, ressaltando a necessidade de manter a prudência antes de declarar a iminência de um teste nuclear.

Na semana passada, militares americanos chegaram às mesmas conclusões antes de observar uma "atividade" em torno de aparatos nucleares na Coreia do Norte.

O país já realizou cinco testes nucleares subterrâneos, dois deles em 2016, e tenta ter mísseis intercontinentais capazes de transportar uma arma atômica.

A Coreia do Norte é objeto de sanções internacionais por seus programas nuclear e balístico, e o governo americano não exclui a possibilidade de uma ação militar contra Pyongyang se o regime continuar avançando em seu programa de mísseis nucleares.

* AFP