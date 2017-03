Imagens de alimentação forçada de preso em Guantánamo permanecerão secretas

Washington 31/03/2017 | 18h43

Um tribunal de Apelações de Washington negou nesta sexta-feira um pedido para forçar o governo americano a divulgar vídeos de um detento sendo alimentado à força na prisão da base militar de Guantánamo.

O interesse do público em saber o que aconteceu naquela prisão, onde estão detidas sem processo legal pessoas qualificadas de "combatentes ilegais", não está acima do "interesse superior do governo de proteger a segurança nacional", destaca a decisão.

Os três juízes do tribunal de Apelações reformaram a decisão de um tribunal federal que havia acatado o pedido de 15 meios de comunicação para a suspensão da proibição envolvendo as imagens.

A questão envolve a alimentação forçada de Abu Wa'el Dhiab, também conhecido como Jihad Dhiab, um ex- detento na prisão da base de Guantánamo.

Dhiab foi entregue, em dezembro de 2014, às autoridades do Uruguai, como parte dos esforços do governo de Barack Obama para fechar a prisão situada na ilha de Cuba.

seb/are/lr