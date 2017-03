Idosos e doentes crônicos serão os primeiros a receber vacina na campanha contra gripe em SC

Influenza 31/03/2017 | 19h37 Atualizada em

Na primeira semana da Campanha de Vacinação contra Gripe em Santa Catarina apenas serão vacinados os idosos e doentes crônicos. Em nota, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive-SC) afirma que a decisão de priorizar esses grupos baseou-se no cronograma de distribuição das vacinas anunciado pelo Ministério da Saúde, que prevê o envio de apenas 25% do total de doses até o dia 5 de abril. A campanha inicia dia 17 de abril para esses grupos. Para os demais, como profissionais da saúde, professores, gestantes e crianças, em 24 de abril.

A Dive-SC destacou ainda que os idosos e doentes crônicos responderam por 72% das internações e 77% dos 108 óbitos por influenza em 2016. O cronograma estadual foi definido na última reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que ocorreu no dia 23 de março, em Florianópolis. A CIB reúne representantes da Secretaria Estadual de Saúde e das secretariais municipais de saúde de Santa Catarina.

Além disso, o Ministério da Saúde estendeu a data da campanha. Antes iria até 19 de maio, porém nesta semana foi repassado aos Estados que segue até o dia 26. O Dia D passou de 6 para 13 de maio.

Na próxima semana Santa Catarina irá receber 510 mil doses da vacina contra a gripe. O montante, que responde por 25% do total que será recebido pelo Estado, deve chegar por volta da quarta-feira. No total 1,8 milhão de catarinenses poderão ser imunizados na campanha. A meta do Ministério de Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, o que no Estado resulta em 1.678.109 de pessoas.



Campanha de vacinação em SC

Início: 17 de abril. Dia D no dia 13 de maio

Término: 26 de maio

Em todos os postos de saúde



