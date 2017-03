Ideias de um mito: Mano Brown, no hall dos maiores artistas nacionais, e a trajetória irretocável dos Racionais

Racionais MC´s em SC 24/03/2017 | 03h00 Atualizada em

Não importa se você gosta ou não de rap, Mano Brown transcende a predileção. Autor (sozinho ou em parceria) de obras-primas da música brasileira – Diário de Um Detento, Fórmula Mágica da Paz,Negro Drama–, o líder dos Racionais MC´s abriga-se no hall dos maiores artistas nacionais de todos os tempos – para a especializada Rolling Stone, precisamente, o número 28º na lista dos 100 mais importantes da revista.

Parte da segunda geração do rap, gênero que chegou ao Brasil em 1985, Brown começou em 1988 e construiu a carreira pautada numa postura irretocável de fidelidade à periferia, ao discurso de denúncia social e respeito à cultura negra. Incompreendido em boa parte destes pouco mais de 28 anos, o rapper paulistano de 46 anos passou as últimas décadas negando entrevistas a grandes veículos de comunicação, enquanto uma legião de pretos e pobres Brasil afora encontrava em suas letras alento, clareza e força frente à condição de desigualdade.



Ao lado da influência norte-americana, deve-se ao Racionais MC´s a primeira popularização do gênero no Brasil para além das favelas. Em 1998, o auge: o clipe de Diário de um Detento, do clássico álbum Sobrevivendo no Inferno (1997), foi o eleito do público na principal categoria (Escolha da Audiência) do MTV Vídeo Music Awards, numa época em que a emissora era a rainha da música pop no Brasil. A MTV conseguiu levar Brown, Ice Blue, Kl Jay e Edi Rock para uma apresentação ao vivo durante a premiação, que se tornaria histórica. Na plateia, em vez dos irmãos da periferia, ¿os bacanas¿ cantavam em uníssono ¿aqui estou, mais um dia/ Sob o olhar sanguinário do vigia...¿

Juntos há 28 anos, Edi Rock, Kl Jay, Ice Blue e Mano Brown formam o Racionais MC´s Foto: Marcelo Pretto / Divulgação

O sucesso não subiu à cabeça. Brown seguiu focado em ¿seu povo¿, como ele mesmo diz. Em 2002, outro marco, o sexto álbum dos Racionais MC´s, Nada Como um Dia Após Outro Dia, traz uma coleção de hinos do rap, entre eles Negro Drama em que versa: Seu filho quer ser preto/Ah que ironia...

O próximo trabalho de inéditas viria só em 2014, Cores e Valores, celebrado como, enfim, o retorno dos Racionais. O quarteto saiu em turnê pelo Brasil, show que passa pela segunda vez por Florianópolis nesta sexta-feira.Como de praxe, ao saber da apresentação, a reportagem do DC solicitou uma entrevista com Mano Brown, o que em ocasiões anteriores era respondido com: pode ser o Ice Blue ou o Kl Jay? Desta vez, ouvimos um SIM, seguido de um papo de 30 minutos com Mano Brown por telefone, que você pode ler aqui.

Agende-se

O quê: turnê Cores e Valores, do Racionais MC´s. Abertura do show com os locais Fonte Natural, Mih Chelle e com o DJ Cia (RZO). O DJ catarinense Nilo Braga fecha a noite.

Quando: nesta sexta, a partir das 22h. Show dos Racionais previsto para às 2h

Onde: Stage Music Park (Rodovia Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho, 700 - Jurerê Internacional)

Quanto: a partir de R$55, no Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Leia também:

Dono do maior canal de rap do Brasil, Mussoumano lança nova música e fala sobre atual momento

Criolo fala sobre nova versão de "Ainda há tempo", álbum relançado com a retirada de versos machistas

15 eventos para curtir em SC neste fim de semana