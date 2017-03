Ibama apreende peixes ameaçados de extinção em barco de Itajaí

Meio ambiente 14/03/2017 | 18h51 Atualizada em

Cerca de 500 peixes das espécies cherne poveiro, cherne verdadeiro e batata, que estão na lista de animais ameaçados de extinção, foram apreendidos na madrugada de ontem em Porto Belo, em um barco de pesca de Itajaí.



A apreensão ocorreu por volta das 3h da manhã, quando o barco atracou para descarregar. A embarcação é de espinhel de fundo, especializada nesse tipo de pescado, que vive a grandes profundidades.



Cada peixe ilegal na lista de extinção rende multa de R$ 5 mil, o que significa que o dono do barco será autuado em mais de R$ 2 milhões.



Também foi descarregada em Itajaí uma carga de 20 toneladas de sardinhas capturadas irregularmente na costa do Rio Grande do Sul. O barco era de um armador da cidade. Toda a carga foi doada ao projeto Mesa Brasil.



Desde o início do ano, as apreensões do Ibama no Estado já somam mais de 70 toneladas.