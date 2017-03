Ibama apreende nove toneladas de pescado ilegal no Litoral Norte de SC

Meio Ambiente 23/03/2017 | 17h42 Atualizada em

Fiscais do Ibama capturaram seis toneladas de peixe e camarão em empresa de Penha

Fiscais do Ibama capturaram seis toneladas de peixe e camarão em empresa de Penha Foto: Ibama / Divulgação

Cerca de nove toneladas de pescado ilegal foram apreendidos pelo Ibama em três autuações no litoral norte catarinense nesta quarta e quinta-feira.

A primeira apreensão ocorreu em uma sala comercial de Penha. No local, haviam 3,2 mil quilos de peixe e 2,8 mil de camarão. A empresa não tinha o Registro Geral de Pesca (RGP), obrigatório para a atividade. Além disso, é proibido a captura do camarão em período de defeso.

Horas depois, já na madrugada de quinta-feira, uma van e um caminhão foram parados em barreira do Ibama na BR-101, onde foram recolhidos 800 quilos de camarão e 2 mil de peixe, respectivamente. Os dois veículos foram apreendidos. O pescado está sendo doado ao Programa Mesa Brasil do SESC.

Segundo o coordenador do Ibama em Itajaí, Sandro Klippel, as multas aplicadas nas três autuações chegam a R$ 200 mil. Somente neste ano, o órgão ambiental já aplicou R$ 7,4 milhões em infrações para embarcações e empresas do ramo em Santa Catarina.

Leia mais

Lista de peixes ameaçados de extinção volta a valer no país

Ibama apreende peixes ameaçados de extinção em Itajaí