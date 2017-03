Humorista Bruno Motta faz turnê em SC com o monólogo "1 Milhão de Anos em 1 Hora"

Clube do Assinante 08/03/2017 | 10h52 Atualizada em

Contar a história do mundo em uma comédia de um ato é a proposta do monólogo Long Story Short, de Colin Quinn e direção de Jerry Seinfeld, que estreou na Broadway em 2010 e quatro anos depois ganhou uma versão brasileira. A ideia de adaptar o espetáculo para o Brasil foi do comediante Bruno Motta, que também estrela a primeira montagem da peça fora dos Estados Unidos. Com o título 1 Milhão de Anos em 1 Hora, a comédia está em cartaz em quatro cidades de Santa Catarina - Joinville, Florianópolis, Criciúma e Itajaí - entre os dias 8 e 12 de março.

— Eu assisti ao espetáculo na Broadway e sempre brinco que eu posso dizer que é muito bom, porque assisti à versão original e achei incrível. Tão incrível que pensei: nossa, eu quero fazer isso, e as pessoas têm que ver isso. Aí fui procurar saber como eu poderia fazer esse espetáculo — conta Motta em entrevista por telefone.

O ator relembra que procurou de vários jeitos e ninguém sabia orientá-lo, até que decidiu falar com outros comediantes que havia conhecido em suas viagens para Nova York. Ele acabou conseguindo o contato do autor, falou com ele diretamente pela internet e comprou os direitos em 2012.

Bruno é reconhecido pela criação de programas como o Furo MTV e tem mais de 32 milhões de visualizações em seus vídeos de stand up comedy no Youtube. A adaptação para o Brasil ficou a cargo de Marcelo Adnet e a direção está nas mãos de Cláudio Torres Gonzaga.

— É um espetáculo difícil de fazer a adaptação e direção, porque ao mesmo tempo que é riquíssimo de piadas, ter humor de todos os tipos e gêneros sobre todos os povos e civilizações e eras do mundo, dá um trabalhão porque o original tem um ponto de vista americano, então não foram só as palavras que a gente teve que mudar — explica. — E eu sou muito fã dos dois. Eles são muito engraçados. Não sou desses que quer fazer espetáculo bonito, quero algo engraçado, mas por sorte o nosso também é bonito — completa o ator.

No palco, Motta vive 15 personagens, todos com o mesmo figurino. No cenário, há um globo gigante e projeções feitas por projetores Kodak Ektagraphic de 1967, garimpados em diferentes antiquários pela produção.

Agende-se

O quê: 1 Milhão de Anos em 1 Hora, com Bruno Motta

Quando: 8, 10, 11 e 12 de março (confira o horário de cada apresentação no site Blueticket)

Onde: Teatro da Liga, em Joinville; Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis; Teatro Elias Angeloni, em Criciúma; e Teatro Municipal em Itajaí

Quanto: ingressos a partir de R$ 60. Em Florianópolis, desconto de 40% para sócio do Clube do Assinante e acompanhante na compra do ingresso antecipado no site Blueticket. Nas outras cidades, o desconto é de 50%