Homens explodem agência bancária em Fraiburgo, no Meio-Oeste

Ao menos cinco homens explodiram uma agência do Banco do Brasil no centro de Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense, na madrugada desta quinta-feira. Conforme as informações preliminares da Polícia Militar (PM), o grupo chegou por volta das 3h30min e ficou cerca de 15 minutos no local. Durante a ação, tiros de fuzil foram disparados pelos homens, mas ninguém se feriu. Câmeras de segurança em um estabelecimento próximo flagraram toda ação. A polícia foi acionada, mas quando chegou os suspeitos já haviam fugido. O valor levado pelos assaltantes ainda não foi informado.

Com a explosão, toda a agência a ficou completamente destruída. Nesta manhã, o dinheiro que não foi levado podia ser encontradas no chão. Dentro do local, o único caixa que conseguiu ser aberto pelos homens não possuía sistema de segurança com marcação de tinta. Para a polícia, essa informação reforça a tese de que o grupo tinha informações sobre a operação do banco.

Com a explosão, dinheiro ficou espalhado pelo chão da agência Foto: Polícia Civil / Divulgação

Segundo o delegado Vanderlei Antônio Corrêa, responsável pela investigação, pelas características do roubo a quadrilha pode ser a mesma que explodiu um banco em Salto Veloso no começo do mês.

— Pelo o que apuramos, pode ser que o grupo que fez isso hoje seja o mesmo que explodiu os bancos em Salto Veloso. Minha impressão é que alguém deles sabia que era somente aquele caixa que não tinha o sistema de segurança.

Agência ficou completamente destruída Foto: Polícia Civil / Divulgação

Durante a madrugada, em Lebon Régis, também na Serra, a polícia encontrou o carro usado pelos bandidos na fuga. Conforme Corrêa, o Kia Sportag foi furtado em Curitiba, mas o emplacamento adulterado era de Itajaí. Nesta manhã, Polícia Civil, funcionários do banco, e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para iniciar a investigação. As buscas pelo grupo permanecem.

