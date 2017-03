Homem que degolou índio em Imbituba é condenado a 19 anos de cadeia em regime fechado

Justiça 14/03/2017 | 18h51 Atualizada em

Matheus de Ávila Silveira, 25 anos, foi condenado a 19 anos, cinco meses e 10 dias de prisão em regime fechado por ter degolado Vitor Pinto, de dois anos, na manhã do dia 30 de dezembro de 2015, em Imbituba. O veredito foi lido por volta das 18h35 desta terça-feira na Câmara de Vereadores do município, onde foi realizado o júri popular que analisou o caso.

O juiz que presidiu a sessão negou que a pena fosse cumprida em hospital psiquiátrico, como queria a defesa e onde Matheus estava internado desde a sua prisão, em janeiro de 2016. O magistrado solicitou ao hospital que envie laudo atestando se há necessidade de o criminosos permanecer lá ou se já pode ser encaminhado diretamente para um presídio.

Todas as qualificadoras da acusação – motivo torpe, incapacidade de defesa da vítima e o fato de que os seus pais não são índios integrados à sociedade (o que aumenta a pena) – foram aceitas. A defesa do assassino já informou que irá recorrer da decisão de cumprimento da pena em presídio e do aumento de um terço na pena sob o argumento de que se trata de índios integrados à sociedade.

