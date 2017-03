Homem morto a tiros na Via Expressa é identificado

Homicídio 13/03/2017 | 19h44

O homem morto no início da tarde desta segunda-feira na Via Expressa, próximo ao Casep, em Blumenau, eraSegundo o presidente da URB, Michael Raul Schneider, a vítima trabalhava na Companhia Urbanizadora de Blumenau (URB) e fazia a roçada do mato às margens da via.Ele era detento do Presídio Regional de Blumenau, ondeestava no regime semiaberto desde abril do ano passado e desde o dia 8 de março trabalhava com a equipe da URB. Segundo o presidente, nenhuma situação suspeita foi flagrada nos dias anteriores.O delegado da Divisão de Investigações Criminais (DIC) da Polícia Civil de Blumenau, Bruno Effori, afirma que ainda não há informações sobre suspeitos, mas que– a vítima seria ligada a esta última. Segundo ele, Ed Carlos foi executado à frente de testemunhas minutos antes de o corpo ser encontrado.De acordo com a PM, o corpo foi encontrado por volta das 13h40min,Ele estava com uniforme da URB. O presidente da companhia informa que algumas pessoas viram apenas dois suspeitos se aproximando da vítima. O corpo foi encaminhado aoAtualmente 35 apenados que tiveram progressão de pena trabalham durante o dia com a URB. Eles são pegos pela manhã no presídio por veículos da URB,e ao fim da tarde retornam à unidade prisional.A supervisão deles é feita apenas por dois encarregados da própria URB. Segundo o diretor do Presídio Regional de Blumenau, Daniel de Sena,para presos que cumprem os requisitos – como cumprimento de 1/6 da pena – e conseguem a ordem judicial para trabalhar e passar para o regime semiaberto.