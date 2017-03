Trânsito 13/03/2017 | 07h15 Atualizada em

Um homem de 30 anos morreu no fim da noite de domingo, em um acidente na SC-452, em Fraiburgo. A colisão frontal entre o veículo conduzido pela vítima e um outro carro ocorreu por volta de 23h30min, no Km 2,3 da rodovia.

O motorista do outro veículo, um home de 54 anos, sofreu ferimentos leves. A polícia ainda apura as circunstâncias do acidente.