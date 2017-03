Homem encontrado em chamas na Fortaleza foi morto com golpes de faca

Crime 02/03/2017 | 15h59

O Instituto Médico Legal de Blumenau identificou o homem morto encontrado com o corpo em chamas às margens da BR-470 no bairro Fortaleza na madrugada desta quinta-feira. Rafael de Souza, de 33 anos, foi identificado por familiares como a vítima do crime.



De acordo com o IML, Rafael não morreu por causa do fogo. O corpo apresentava cortes, o que indica que a morte foi por golpes de uma arma branca - faca ou facão. Somente depois de morto o corpo foi incendiado.



A Polícia Civil investiga o caso, que é o 11º homicídio em Blumenau no ano. Rafael era morador da cidade e possuía passagens policiais.