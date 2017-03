Homem é suspeito de matar namorada e esfaquear amigo no Sul de SC

Violência 17/03/2017 | 08h47 Atualizada em

Um homem de 28 anos é suspeito de matar a namorada de 17 e esfaquear um amigo de 25 anos no Sul de Santa Catarina. O corpo da adolescente foi encontrado em um arrozal de Tubarão na quarta-feira, com alças de bolsa ao redor do pescoço. A motivação do crime seria passional, conforme o delegado responsável pelo caso, William Cezar Sales.

— Ele achava que era traído por ela com o amigo, que morava junto com eles — disse o delegado ao G1 SC, acrescentando que até agora as investigações apontam que as desconfianças do suspeito não passavam de suposições.

Já o amigo foi abordado quando os dois estavam indo de carro para o trabalho, na manhã de quinta-feira. Ele foi ferido no pescoço, em São Ludgero. A vítima foi levado ao Hospital Santa Teresinha, em Braço do Norte, e passa bem.

Também nesta quinta, de acordo com informações do G1 SC, a polícia encontrou o carro que acredita ter sido usado pelo suspeito para fugir. O veículo foi achado abandonado em uma cidade do Vale do Itajaí, não divulgada para não atrapalhar as investigações.

Já foi solicitada perícia para apurar vestígios de sangue no carro e descobrir se ela foi estrangulada no caminho para o arrozal ou no próprio local. Testemunhas informaram ao delegado que na terça-feira o suspeito disse que levaria a namorada para a rodoviária, de onde ela partiria para Foz do Iguaçu (PR)

O casal e o amigo esfaqueado moravam na mesma casa em Capivari de Baixo, junto com outros funcionários da mesma empresa onde o suspeito trabalha, localizada em São Ludgero.

