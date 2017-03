Homem é morto com cinco tiros em frente ao Mercado Público, no Centro de Florianópolis

Crime 03/03/2017 | 12h22 Atualizada em

Um homem foi assassinado com cinco tiros em frente ao mercado Público de Florianópolis na manhã desta sexta-feira. Conforme o relato de pessoas que passavam pelo local, Vilmar da Souza Junior estacionava o seu carro quando um Vectra preto trancou a saída de veículos. Um dos dois ocupantes do carro desceu e atirou contra o homem, que tentou fugir, mas não resistiu e morreu ainda no local. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30min.

Após o primeiro tiro, a bala teria passado pelo vidro do carro e atingido a vítima, que saiu correndo. Mesmo com a vítima caída, o criminoso correu e disparou mais quatro vezes. Outros disparos também atingiram carros próximos. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil fazem buscas na região, mas ainda não encontraram os suspeitos.

Segundo parentes de Vilmar, o jovem trabalhava na peixaria da família e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme o delegado de homicídios, Ênio Matos, a polícia já iniciou uma investigação sobre o caso. O Delegado regional da Polícia Civil, Verdi Furlanetto, esteve no local e afirmou que situações de violência como essas preocupam a polícia.



— A Polícia Civil já está empenhada com a equipe de homicídios para prender o quanto antes os envolvidos — contou Furlanetto.

