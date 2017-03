Homem é morto a tiros em frente ao Mercado Público, no Centro de Florianópolis

Crime 03/03/2017 | 12h22 Atualizada em

Um homem foi assassinado a tiros em frente ao Mercado Público de Florianópolis na manhã desta sexta-feira. Conforme o relato de pessoas que passavam pelo local, Vilmar da Souza Junior, o Juninho, 29 anos, estacionava a sua caminhonete quando um Vectra preto trancou a saída de veículos. Um dos dois ocupantes do carro desceu e atirou contra o homem, que tentou fugir, mas não resistiu e morreu ainda no local. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30min.

Após o primeiro tiro, a bala teria passado pelo vidro do carro e atingido a vítima, que saiu correndo. Mesmo com a vítima caída, o criminoso correu e disparou mais quatro vezes. Outros disparos também atingiram carros próximos. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil fazem buscas na região, mas ainda não encontraram os suspeitos.

Vilmar da Souza Junior, o Juninho Foto: Arquivo pessoal

Segundo parentes de Vilmar, o jovem trabalhava na peixaria da família e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme o delegado de homicídios, Ênio Matos, a polícia já iniciou uma investigação sobre o caso. O diretor da Polícia Civil na Grande Florianópolis, Verdi Furlanetto, esteve no local e afirmou que esse tipo de ocorrência, em um local movimentado e à luz do dia, preocupam ainda mais a polícia:



— A Polícia Civil já está empenhada com a equipe de homicídios para prender o quanto antes os envolvidos — contou Furlanetto.

Momentos de tensão no mercado

Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Os tiros que mataram Juninho assustaram quem estava na região do Mercado Público. Os disparos ocorreram do lado das mesas do Box 32. O primeiro tiro acertou o vidro da frente da Frontier e atingiu a vítima. Juninho saiu do carro para tentar fugir e caiu na entrada do mercado. O suspeito correu atrás dele e atirou ainda mais enquanto a vítima estava caída. Alguns tiros acertaram a Montana que estava estacionada ao lado.

O Vectra fugiu em alta velocidade e passou pelo canteiro central da Paulo Fontes para atravessar a via e seguir no sentido Costeira. Um rapaz que entrava no mercado viu a ação e disse que dois homens estavam dentro do carro. O caroneiro desceu do veículo e fez os disparos. Ele usava um boné.

Irmã de Juninho chegou ao local aos gritos Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

A mãe dele, Ana Lúcia de Souza, dona da peixaria Souza, que fica no mercado, chegou ao local logo após os tiros. Outros familiares, muito consternados, também chegaram enquanto o Instituto Geral de Perícias (IGP) recolhia o corpo. A irmã de Juninho, a advogada Iara de Souza, foi contida por amigos pois estava aos gritos ao perceber que o irmão foi assassinado.

Acerto de contas é investigado pela polícia

Um acerto de contas que pode estar relacionado a outras mortes e crimes na Costeira do Pirajubaé é a pista inicial apurada por policiais civis da Delegacia de Homicídios para a execução de Juninho, conforme as primeiras informações apuradas pelo Diário Catarinense.

A vítima, Vilmar da Souza Junior, o Juninho, era irmão da advogada Iara Lucia de Souza. No dia 5 de julho do ano passado, Iara teve o escritório atingido por cinco tiros em um atentado, na Costeira. A advogada já foi advogada de Tiago Cordeiro, o Calcinha, 26 anos, assassinado a tiros em um posto de combustíveis na Costeira, em abril de 2015. Calcinha era gerente do tráfico de drogas e braço-direito do traficante Sérgio de Souza, o Neném da Costeira, considerado um dos maiores traficantes de Santa Catarina e que está preso em presídio federal.

Em razão do atentado no escritório, a advogada estava com medo e não foi mais vista no escritório dias seguintes, conforme informaram policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia, no Saco dos Limões. Depois, os policiais tomaram o depoimento dela, mas não conseguiram avançar na autoria dos tiros.



Carro é localizado na Costeira

No começo da tarde, a polícia localizou o carro usado pelos criminosos abandonado na Costeira. Policiais civis e militares estão no local, além do Instituto Geral de Perícias (IGP), informou o comandante do 4o Batalhão da PM, tenente-coronel Marcelo Pontes.

Foto: Divulgação / PM

